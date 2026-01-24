SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo stabilimento del produttore di pneumatici Michelin a Shenyang, situato nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, è entrato a far parte della più recente lista delle 23 “Global Lighthouse Factories” del World Economic Forum.

Queste fabbriche sono aziende e catene del valore leader che stanno ridefinendo le operazioni utilizzando tecnologie avanzate, in particolare l’intelligenza artificiale, per rafforzare competitività, resilienza e sostenibilità.

In qualità di primo stabilimento in Cina e base globale più grande e avanzata di Michelin per la produzione di pneumatici di alta gamma, la Michelin Shenyang Tire Co., Ltd. persegue costantemente l’innovazione tecnologica e l’aggiornamento della gestione sin dalla sua istituzione nel 1995.

Applicando in modo sistematico tecnologie digitali come l’AI, la visione artificiale e i big data lungo l’intero processo di produzione degli pneumatici, lo stabilimento Michelin di Shenyang è diventato l’unico produttore di pneumatici per autovetture in Cina a essere riconosciuto come Global Lighthouse Factory.

Attualmente, quasi il 40% delle Global Lighthouse Factories del WEF si trova in Cina. Questi stabilimenti sono all’avanguardia a livello mondiale nell’applicazione delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale per migliorare la produttività e rafforzare la sostenibilità.

(ITALPRESS).