Dotto “Bel momento per nuoto italiano, Curtis già una leader”

PALERMO (ITALPRESS) - Per il nuoto italiano "è un momento molto sano perché i risultati parlano da soli. Abbiamo un gruppo di ormai veterani di 25-26 anni che sono lo zoccolo duro della nazionale, ma iniziano anche a vedersi dei talenti veramente molto promettenti. Abbiamo già trovato in Sara Curtis una nuova primatista del mondo e che sono sicuro che trainerà la nuova generazione". È il pensiero dell'ex nuotatore, argento iridato nel 2011 nei 50 stile e oro europeo nei 100 cinque anni dopo, Luca Dotto, a Palermo per Eco Sicily 2026, iniziativa in corso di svolgimento alle Officine Sandron, dal titolo "Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti". xd6/glb/azn