Cina: si chiude a Kunming decima edizione della China-South Asia Expo (1)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice si scatta selfie alla decima edizione della China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 16 giugno 2026. L’evento si è concluso qui ieri. Durato sei giorni, ha attirato partecipanti da 68 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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