Il presidente egiziano Al-Sisi incontra Trump al G7 di Evian, focus sulle crisi regionali

IPA85749031 - US President Donald Trump speaks with Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi and France's President Emmanuel Macron during a work lunch as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 16, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. //ACCORSINIJEANNE_SIPA0598/Credit:Ammar Abd Rabbo-Pool/SIPA/2606161438

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice del G7 a Evian. Secondo la Presidenza egiziana, il colloquio ha riguardato le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Al-Sisi ha ribadito l’impegno dell’Egitto a rafforzare il partenariato strategico con Washington in vari settori, mentre Trump ha confermato la volontà di consolidare ulteriormente le relazioni.

L’incontro ha affrontato anche le principali questioni regionali, dove Al-Sisi ha elogiato gli sforzi americani per raggiungere un’intesa con l’Iran, sottolineando l’importanza di trasformarla in un passo verso la fine delle tensioni in Medio Oriente, e confermando la disponibilità dell’Egitto a sostenere gli sforzi di stabilizzazione. I due leader hanno inoltre discusso della questione palestinese, con il presidente egiziano che ha ribadito la necessità di una soluzione politica per garantire una pace duratura, oltre all’impegno del Cairo a lavorare con Washington per l’attuazione del piano di pace per Gaza.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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