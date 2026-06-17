Il presidente egiziano Al-Sisi incontra Trump al G7 di Evian, focus sulle crisi regionali

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice del G7 a Evian. Secondo la Presidenza egiziana, il colloquio ha riguardato le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Al-Sisi ha ribadito l’impegno dell’Egitto a rafforzare il partenariato strategico con Washington in vari settori, mentre Trump ha confermato la volontà di consolidare ulteriormente le relazioni.

L’incontro ha affrontato anche le principali questioni regionali, dove Al-Sisi ha elogiato gli sforzi americani per raggiungere un’intesa con l’Iran, sottolineando l’importanza di trasformarla in un passo verso la fine delle tensioni in Medio Oriente, e confermando la disponibilità dell’Egitto a sostenere gli sforzi di stabilizzazione. I due leader hanno inoltre discusso della questione palestinese, con il presidente egiziano che ha ribadito la necessità di una soluzione politica per garantire una pace duratura, oltre all’impegno del Cairo a lavorare con Washington per l’attuazione del piano di pace per Gaza.

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