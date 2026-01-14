Cina: Shenzhen vara primo regolamento tariffario per il sistema veicolo-rete

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La città di Shenzhen, nella Cina meridionale, martedì ha completato il suo primo regolamento tariffario che consente ai veicoli elettrici (EV) di reimmettere elettricità nella rete, segnando un traguardo nell’integrazione del sistema veicolo-rete (V2G).
Il regolamento è il risultato di un progetto pilota supervisionato dall’Ufficio per l’approvvigionamento elettrico di Shenzhen della China Southern Power Grid. Il progetto ha consentito a un proprietario di un’auto elettrica, di cognome Li, di guadagnare circa 15 yuan (2,10 dollari USA) scaricando circa 20 chilowattora di elettricità durante le ore di punta del mese precedente.
Shenzhen rientra nel primo gruppo di città cinesi che stanno sperimentando applicazioni di interazione V2G su larga scala.
L’interazione V2G si configura come una soluzione innovativa per risolvere la contraddizione tra la rapida crescita del possesso di veicoli a nuova energia e i limiti di capacità della rete di distribuzione di Shenzhen, ha dichiarato un funzionario dell’Ufficio per l’approvvigionamento elettrico della città.
