Cina: scienziati compiono progressi in comunicazione ottica e tecnologia 6G

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un team cinese di ricerca ha sviluppato un sistema di comunicazione integrato che collega reti in fibra ottica e reti wireless, stabilendo un nuovo record mondiale per la velocità di trasmissione dati, secondo uno studio pubblicato giovedì sulla rivista “Nature”.

La crescente domanda di potenza di calcolo nei centri di dati di intelligenza artificiale e lo sviluppo delle reti wireless di nuova generazione 6G richiedono una trasmissione del segnale ad alta velocità e a bassa latenza in scenari eterogenei.

Tuttavia, le differenze nell’architettura del segnale e nell’hardware tra i sistemi di comunicazione in fibra ottica e quelli wireless hanno reso difficile realizzare una trasmissione end-to-end ad alta velocità e compatibile tra i due sistemi sulla stessa infrastruttura, ponendo una sfida importante per le reti di telecomunicazioni ad alta velocità.

Il team di ricerca, che coinvolge la Peking University, il Peng Cheng Laboratory, la ShanghaiTech University e il National Optoelectronics Innovation Center, ha sviluppato un sistema di comunicazione convergente che raggiunge una trasmissione del segnale a canale singolo di 512 Gbps su fibra ottica e di 400 Gbps su wireless.

Secondo Wang Xingjun, uno degli autori corrispondenti dell’articolo presso la Peking University, il nuovo sistema supporta la trasmissione a doppia modalità sia tramite fibra ottica sia tramite reti wireless, non solo evitando limitazioni di banda e accumulo di rumore, ma anche migliorando le capacità anti-interferenza.

Il team ha inoltre simulato uno scenario di accesso utenti 6G su larga scala, dimostrando l’accesso in tempo reale a video 8K multicanale su 86 canali, raggiungendo una larghezza di banda oltre dieci volte superiore a quella dell’attuale standard 5G.

Oltre a consentire comunicazioni a capacità ultra elevata, il sistema mostra prestazioni eccellenti in termini di consumo energetico, costi e scalabilità per un impiego su larga scala. L’architettura interamente ottica del sistema consente un’integrazione fluida con le reti ottiche esistenti, favorendo una profonda convergenza tra reti di accesso mobile e reti in fibra ottica.

Wang ha osservato che il nuovo sistema presenta un significativo potenziale applicativo in scenari quali stazioni 6G e centri di dati wireless e potrebbe rimodellare l’architettura dei sistemi di telecomunicazione, ponendo le basi per comunicazioni integrate fibra-wireless a banda ultra larga e ad alta velocità di prossima generazione.

(ITALPRESS).