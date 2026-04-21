PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ospiterà la seconda edizione dei World Humanoid Robot Games. Dal 22 al 26 agosto si disputeranno oltre 30 competizioni – hanno annunciato oggi gli organizzatori in una conferenza stampa – che metteranno in mostra gli ultimi progressi dell’intelligenza artificiale e delle capacità di manipolazione di precisione.

L’edizione di quest’anno si articola in due principali categorie: gare competitive e competizioni basate su scenari applicativi, ha riferito il “Science and Technology Daily”.

La categoria competitiva comprende 26 gare in nove discipline: atletica, calcio, ginnastica, sollevamento pesi, arti marziali, street dance, danza sportiva, tiro alla fune e pitch-pot, un tradizionale gioco cinese di controllo di precisione derivato da antichi rituali di tiro con l’arco.

La categoria basata su scenari applicativi include sei competizioni ambientate in contesti reali, vale a dire fabbriche, hotel, abitazioni, siti di risposta alle emergenze, ospedali e spazi commerciali.

Rispetto ai Giochi inaugurali, le prove di quest’anno sono state complessivamente perfezionate per mostrare al meglio i progressi della tecnologia robotica e le sue applicazioni pratiche sia in ambito industriale sia nella vita quotidiana, rendendo allo stesso tempo le competizioni più impegnative e coinvolgenti, secondo gli organizzatori.

In particolare, i robot calciatori hanno migliorato la loro abilità e sono ora in grado di dribblare in movimento e di effettuare parate in tuffo, con un livello competitivo che è passato da quello dei “bambini in età prescolare” a quello dei “ragazzi”, ha dichiarato Jiang Guangzhi, direttore dell’Ufficio municipale di Pechino per l’economia e la tecnologia dell’informazione.

Secondo Jiang, gli atleti robot dovrebbero offrire prestazioni più impressionanti, mostrando autonomia, destrezza e praticità maggiori.

Per la prima volta, la gara dei 100 metri è stata trasformata in una prova completamente autonoma. I Giochi hanno inoltre introdotto compiti che richiedono una manipolazione di precisione, tra cui la scelta dei vestiti in ambienti domestici, la lotta agli incendi in situazioni di emergenza e la preparazione di cibo in contesti commerciali.

Inoltre, le prove basate su scenari applicativi non si terranno più in sedi simulate, ma in ambienti reali come fabbriche, hotel e case modello, spingendo i robot umanoidi da “strumenti dimostrativi” verso una “produttività operativa”, ha affermato Jiang.

La prima edizione dei World Humanoid Robot Games, tenutasi nell’agosto 2025, aveva coinvolto 280 squadre e oltre 500 robot umanoidi provenienti da 16 Paesi.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-