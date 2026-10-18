Cina: record di viaggi passeggeri ferroviari nei primi nove mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi nove mesi del 2026 la rete ferroviaria cinese ha registrato 3,71 miliardi di viaggi di passeggeri, in aumento del 4,8% su base annua e il livello più alto mai registrato per questo periodo, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Durante il periodo, sulla rete ferroviaria hanno circolato in media 11.511 treni passeggeri al giorno, con un aumento del 5,3% rispetto allo scorso anno.

Secondo China Railway, i dipartimenti ferroviari hanno risposto attivamente alla domanda di viaggi turistici, soggiorni dedicati al benessere e viaggi di studio a tema rivoluzionario. Nei primi nove mesi, in tutto il Paese hanno circolato complessivamente 2.860 treni turistici, in aumento del 25,5% su base annua.

Durante il periodo, sulla rete ferroviaria hanno circolato anche 947 treni speciali per gli spettatori di concerti e gli appassionati di sport, dando un efficace impulso ai settori della ristorazione, alberghiero e del turismo culturale.

Anche i viaggi ferroviari transfrontalieri hanno continuato a crescere. La ferrovia Cina-Laos ha registrato 265.000 viaggi transfrontalieri, in aumento del 37,8%, mentre la linea ferroviaria ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha registrato oltre 25,8 milioni di viaggi transfrontalieri, in aumento dell’11,8%, come riferito dalla China Railway.

China Railway si è inoltre adattata al boom dei viaggi in entrata generato dalla politica cinese di transito senza visto. Nei primi tre trimestri, la rete ferroviaria ha registrato oltre 19 milioni di viaggi di passeggeri stranieri, in aumento del 33,4% su base annua, ha dichiarato la società.

Alla base della crescita costante del traffico passeggeri vi è la rete ferroviaria ad alta velocità della Cina, sempre più capillare.

Alla fine del 2025, la lunghezza complessiva della rete ferroviaria operativa del Paese aveva raggiunto i 165.000 km, di cui oltre 50.000 km di linee ad alta velocità.

Il 28 settembre, la Cina ha inaugurato quattro tratte ferroviarie ad alta velocità, collegando Xiongan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, con Shangqiu, nella provincia dello Henan, nella Cina centrale; Xi’an con Ankang, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi; Yichang con Xingshan, nella provincia centrale cinese dello Hubei; e Harbin con Yichun, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est del Paese.

Secondo le previsioni, la rete ferroviaria ad alta velocità della Cina raggiungerà i 70.000 km entro il 2035, con otto linee verticali nord-sud e otto linee orizzontali est-ovest. Una volta completata, la rete collegherà le principali città, gli agglomerati urbani e le zone economiche chiave di tutto il Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)