Cina: realizzati progetti di ripristino ecologico della zona umida di Zoige (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 24 luglio 2026 mostra la veduta su un progetto per il controllo della desertificazione delle praterie nel villaggio di Xicang, nella Prefettura autonoma tibetana-Qiang di Aba, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

La zona umida di Zoige rappresenta un’importante area di conservazione delle risorse idriche nel corso superiore del Fiume Giallo. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno realizzato progetti di ripristino ecologico, tra cui la protezione delle sponde lungo il Fiume Giallo, il ripristino delle aree minerarie, il controllo della desertificazione delle praterie e il ripristino delle zone umide. Finora è stata ripristinata un’area complessiva di 232.500 ettari.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)