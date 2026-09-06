PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta rafforzando il supporto meteorologico al Nepal dopo il disastro provocato dalla colata di fango della scorsa settimana, fornendo dati satellitari e servizi meteorologici per contribuire al monitoraggio transfrontaliero delle catastrofi e alla risposta alle emergenze, secondo quanto riferito dall’Amministrazione meteorologica cinese (CMA).

L’amministrazione sta fornendo al Nepal una serie di prodotti meteorologici attraverso MAZU, la soluzione cinese di allerta meteorologica precoce basata sull’intelligenza artificiale, che comprende dati satellitari provenienti da più fonti e prodotti delle serie di satelliti meteorologici Fengyun-3 e Fengyun-4.

Il 26 agosto, una grave colata di fango ha colpito il valico di frontiera Gyirong-Rasuwa tra Cina e Nepal.

Il Centro meteorologico satellitare nazionale cinese ha continuato a monitorare le precipitazioni e i cambiamenti meteorologici nelle aree colpite dal disastro. La Cina ha inoltre utilizzato dati satellitari ad alta risoluzione per monitorare le aree a monte soggette a valanghe di ghiaccio e roccia e i corsi d’acqua, a sostegno della valutazione del disastro, delle operazioni di soccorso e dei servizi meteorologici.

La CMA ha collegato in tempo reale i servizi personalizzati per il Nepal ai satelliti meteorologici cinesi Fengyun. Questi consentono il monitoraggio in tempo reale delle condizioni metereologiche e dell’attività dei fulmini, aiutando il Nepal a monitorare le condizioni delle precipitazioni e i fenomeni convettivi intensi su un’area più vasta.

Da quando si è verificato il disastro, le autorità meteorologiche e per le risorse idriche cinesi hanno mantenuto una stretta cooperazione con le loro controparti nepalesi, condividendo informazioni di monitoraggio e rispondendo congiuntamente al disastro, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

La Cina continuerà a rafforzare la cooperazione con il Nepal nei settori pertinenti e a fornire un forte sostegno agli sforzi nepalesi di soccorso e risposta alle emergenze, ha concluso Guo.

(ITALPRESS).