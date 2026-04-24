Cina: rafforzata tutela doganale di DPI, intensificata stretta su violazioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità doganali cinesi ieri hanno dichiarato che le dogane di tutto il Paese hanno intensificato gli sforzi per tutelare i diritti di proprietà intellettuale (DPI) e hanno mantenuto una linea dura contro le relative violazioni.

La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale si riferisce alla protezione fornita dalle dogane per i diritti esclusivi relativi alle merci importate o esportate e tutelati dalle leggi e dai regolamenti amministrativi della Cina, compresi i marchi, i diritti d’autore e i diritti correlati, e i diritti di brevetto.

Nel 2025, le autorità doganali di tutto il Paese hanno sequestrato complessivamente 86,42 milioni di articoli sospettati di violazione, consentendo ai titolari dei diritti di 57 Paesi e regioni di salvaguardare i propri DPI, ha dichiarato l’Amministrazione generale delle dogane (GAC) in una conferenza stampa.

Le azioni mirate di applicazione della legge sono state intensificate nei confronti dei canali ad alto rischio, tra cui l’e-commerce transfrontaliero e il commercio tramite approvvigionamento di mercato, dove si concentrano maggiormente i casi di violazione, ha osservato la GAC.

L’e-commerce transfrontaliero è rimasto la principale fonte di merci intercettate sospettate di violazione, con 24.600 lotti sequestrati lo scorso anno. I sequestri relativi alle esportazioni tramite approvvigionamento di mercato hanno raggiunto i 37,89 milioni di articoli, in aumento del 48,4% su base annua.

Guardando al futuro, la GAC ha dichiarato che farà leva sui big data, sull’intelligenza artificiale e su altre tecnologie avanzate per migliorare l’analisi dei rischi relativi ai diritti di proprietà intellettuale e rafforzare la partecipazione alla formulazione delle regole internazionali sulla proprietà intellettuale.

(ITALPRESS).