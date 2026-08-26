FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone mostra una veduta dell’antica via Qiaonan nella città di Quanzhou, nella provincia sudorientale cinese del Fujian, il 18 agosto 2026. L’antica via Qiaonan di Quanzhou è un quartiere storico e culturale che conserva ancora edifici tradizionali del Minnan e residenze dei cinesi d’oltremare. Minnan significa letteralmente “Fujian meridionale”. Negli ultimi anni, il governo locale ha promosso la tutela e la valorizzazione del quartiere introducendo modalità innovative di gestione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).