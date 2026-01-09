Cina pronta a rafforzare cooperazione con Venezuela in contesto politico in evoluzione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Indipendentemente da come evolverà la situazione politica in Venezuela, la volontà della Cina di approfondire una cooperazione pratica con il Paese in vari settori e di promuovere uno sviluppo comune rimarrà invariata, ha dichiarato venerdì a Pechino una portavoce durante un briefing quotidiano con la stampa.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni quando le è stato chiesto di commentare un post sui social media della presidente in carica del Venezuela, Delcy Rodriguez, in cui affermava di aver incontrato l’ambasciatore cinese nel Paese.

Mao ha dichiarato che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con il Venezuela e ha sempre mantenuto una comunicazione e una cooperazione solide con il suo governo. “La Cina continuerà a sostenere fermamente il Venezuela nella tutela della sua sovranità, dignità, sicurezza nazionale e dei suoi diritti e interessi legittimi”, ha aggiunto la funzionaria.

(ITALPRESS).