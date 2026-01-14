Cina: produzione e vendite di auto ai massimi storici nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione e le vendite di automobili della Cina hanno entrambe superato i 34 milioni di unità lo scorso anno, stabilendo un nuovo record storico, come mostrato mercoledì dai dati di settore.

La produzione complessiva di auto ha raggiunto 34,531 milioni di unità lo scorso anno, in aumento del 10,4% rispetto al livello del 2024, mentre le vendite sono cresciute del 9,4% su base annua, attestandosi a 34,4 milioni di unità, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

La produzione e le vendite automobilistiche della Cina si sono confermate al primo posto a livello mondiale per 17 consecutivi, ha sottolineato l’associazione. Per il terzo anno di fila, inoltre, produzione e vendite di auto si sono mantenute al di sopra dei 30 milioni di unità.

I veicoli a nuova energia (NEV) hanno accelerato il loro ritmo di crescita, con produzione e vendite pari rispettivamente a 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, segnando aumenti su base annua del 29% e del 28,2%, che hanno consentito alla Cina di mantenere la prima posizione a livello globale per 11 anni consecutivi, ha confermato la CAAM.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).