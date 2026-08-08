Cina: presentato piano quinquennale per lo sviluppo dell’aviazione civile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri l’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile cinese ha pubblicato un piano di sviluppo del settore per il periodo 2026-2030.

Secondo il piano diffuso dall’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC), entro il 2030 il settore punta a raggiungere standard di livello mondiale in termini di sicurezza, capacità dei servizi e infrastrutture, conseguendo al contempo importanti progressi nell’innovazione tecnologica, nello sviluppo sostenibile e a basse emissioni di carbonio e nella capacità di governance.

Entro tale data, il settore fornirà un sostegno più solido alle principali strategie nazionali, promuoverà lo sviluppo economico e sociale regionale e soddisferà meglio le esigenze di trasporto aereo della popolazione, secondo il piano.

Per raggiungere questi obiettivi, nel periodo 2026-2030 il settore perseguirà uno sviluppo intelligente, verde e integrato, ponendo la sicurezza come requisito imprescindibile, precisa il documento.

Oltre a chiedere sforzi coordinati per migliorare le infrastrutture e potenziare i servizi, il piano prevede progressi decisivi nella creazione di un sistema di aviazione civile moderno che sia sicuro, comodo, efficiente, sostenibile ed economico.

Gli ultimi dati della CAAC mostrano che il settore dell’aviazione civile cinese ha mantenuto una crescita costante nella prima metà del 2026, con il volume complessivo del traffico aumentato del 6,4% su base annua, raggiungendo gli 83,37 miliardi di tonnellate-chilometro.

(ITALPRESS).