TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato ieri la classifica delle 500 principali imprese private del Paese per il 2026, con 110 aziende che hanno registrato ricavi operativi superiori a 100 miliardi di yuan (circa 14,82 miliardi di dollari USA), a conferma della solida crescita del settore privato del Paese.

JD.com, Alibaba (China) Co., Ltd. e Hengli Group Co., Ltd. hanno mantenuto le prime tre posizioni, secondo la classifica presentata dalla Federazione cinese dell’industria e del commercio (ACFIC) a Tianjin, nel nord della Cina.

Si tratta della 28esima indagine su larga scala dedicata alle imprese private condotta dall’ACFIC. Quest’anno hanno partecipato all’indagine complessivamente 6.350 aziende, ciascuna con ricavi operativi superiori a un miliardo di yuan nel 2025. La classifica è composta dalle prime 500 aziende in termini di ricavi.

L’indagine ha mostrato che nel 2025 le imprese private cinesi hanno continuato a migliorare la propria capacità di innovazione, l’efficienza operativa e la competitività di base, evidenziando una tendenza generale verso uno sviluppo nuovo e di maggiore qualità.

Nel 2025 le 500 principali imprese private hanno registrato ricavi operativi complessivi pari a 44.930 miliardi di yuan, in aumento del 4,35% rispetto all’anno precedente. Hanno inoltre riportato un utile netto complessivo di 1.830 miliardi di yuan, con 17 aziende che hanno registrato ciascuna un utile netto superiore a 20 miliardi di yuan.

Le aziende manifatturiere presenti nella classifica hanno registrato ricavi operativi complessivi pari a 32.220 miliardi di yuan, in crescita dell’8,73% su base annua.

Queste 500 principali imprese si stanno posizionando attivamente nei settori strategici emergenti e nei settori del futuro. Tra quelle che hanno fornito i dati pertinenti, 311 aziende hanno investito in 679 progetti relativi ai settori strategici emergenti, mentre 82 hanno avviato 112 progetti nei settori del futuro.

Sul fronte dell’innovazione, le aziende tra le prime 500 che hanno fornito i dati pertinenti hanno registrato una spesa complessiva in ricerca e sviluppo pari a 1.260 miliardi di yuan, con investimenti in ricerca e sviluppo mediamente pari al 2,95% dei ricavi, secondo l’indagine.

Inoltre, lo scorso anno queste 500 principali imprese hanno versato 1.300 miliardi di yuan in imposte, con 254 aziende che hanno pagato ciascuna oltre un miliardo di yuan.

(ITALPRESS).