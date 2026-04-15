PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il blocco imposto dagli Stati Uniti è pericoloso e irresponsabile, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sull’avvio, da parte dell’esercito statunitense, del blocco del traffico navale in entrata e in uscita dai porti iraniani.

La Cina esorta tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco, a proseguire sulla via del dialogo e dei colloqui di pace, a eseguire azioni concrete per ridurre le tensioni regionali e a ripristinare al più presto il normale transito attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato Guo durante un regolare briefing con la stampa.

Secondo il portavoce, poiché le parti coinvolte hanno già raggiunto un accordo temporaneo di cessate il fuoco, l’aumento dei dispiegamenti militari e le azioni mirate di blocco da parte degli Stati Uniti non faranno che accrescere le tensioni e aggravare ulteriormente la situazione, compromettendo un già fragile cessate il fuoco e mettendo ancora più a rischio la sicurezza del transito lungo questa via marittima, ha aggiunto il funzionario.

La Cina ritiene che soltanto un cessate il fuoco completo possa in ultima analisi creare le condizioni per un allentamento delle tensioni nello Stretto, ha spiegato Guo.

(ITALPRESS).