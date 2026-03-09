Cina: portavoce commenta elezione della nuova guida suprema dell’Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha dichiarato che l’elezione di Mojtaba Khamenei come terza guida suprema dell’Iran è stata una decisione adottata in base alla Costituzione del Paese.
Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda inerente, affermando che la Cina ha preso atto delle relative notizie diffuse dai media.
Secondo le notizie dei media, l’Assemblea degli Esperti dell’Iran ieri ha annunciato che Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, è stato scelto come nuova guida suprema del Paese.
Mojtaba Khamenei, nato nel 1969, è il figlio della defunta guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele.
(ITALPRESS).