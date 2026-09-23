PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina conta ora 270 milioni di persone in possesso di un titolo di istruzione superiore, come dichiarato oggi dal vice ministro dell’Istruzione Wang Guangyan nel corso di una conferenza stampa.

Wang ha inoltre citato i dati relativi alle fasi precedenti del percorso scolastico: il tasso lordo di iscrizione all’istruzione prescolare ha raggiunto il 92,9%, mentre il tasso di permanenza nell’istruzione obbligatoria si è attestato al 96,1%.

Il tasso lordo di iscrizione all’istruzione secondaria superiore ha raggiunto il 92%, ha aggiunto il funzionario.

(ITALPRESS).