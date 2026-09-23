Libia, Dabaiba riceve il capo di stato maggiore dell’Esercito tunisino

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro e ministro della Difesa libico, Abdelhamid Dabaiba, ha ricevuto il capo di stato maggiore dell’Esercito tunisino, generale Mohamed Ghoul, alla presenza del capo di stato maggiore dell’Esercito libico, generale Salah al-Din al-Namroush.

Secondo quanto riportato dal Governo di Unità Nazionale libico su Facebook, l’incontro ha affrontato il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i due paesi nei settori militare e di sicurezza, discutendo dossier di interesse comune, in particolare la sicurezza delle frontiere comuni, la lotta al terrorismo, l’addestramento e lo scambio di competenze.

Le due parti hanno sottolineato l’importanza di continuare il coordinamento e sviluppare la cooperazione per rafforzare la sicurezza e la stabilità dei due paesi.

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