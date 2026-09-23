Cina: inizia a Shanghai la 48esima WorldSkills Competition (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei concorrenti partecipano alla gara di meccatronica durante la 48esima edizione della WorldSkills Competition a Shanghai, nella Cina orientale, il 23 settembre 2026. La competizione ha preso il via oggi presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni della città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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