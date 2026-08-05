Cina: polo di Nanhe favorisce controllo di alluvioni, turismo e navigazione (3)

XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 agosto 2026, mostra una veduta del polo per la gestione delle risorse idriche di Nanhe, nella Xiong’an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Il polo di Nanhe funge da barriera per il controllo delle alluvioni e favorisce al contempo le attività turistiche e ricreative, le esperienze ecologiche e la navigazione interna.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).