Cina: Pechino ospita 21esima Beijing Int’l Tea & Tea Ceremony Exhibition (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori osservano servizi da tè durante la 21esima edizione della Beijing International Tea and Tea Ceremony Exhibition a Pechino, capitale della Cina, l’11 settembre 2026. L’evento, della durata di quattro giorni, si è aperto oggi, attirando circa 700 imprese cinesi e internazionali dell’intera filiera del tè.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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