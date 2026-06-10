Cina: Pechino, al via 19esima edizione dell’evento “Echi dei classici” (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori si preparano per uno spettacolo al Gran Teatro del Museo del Palazzo del Principe Kung a Pechino, capitale della Cina, il 9 giugno 2026. La 19esima edizione dell’evento “Echi dei classici: stagione di spettacoli dedicati al patrimonio culturale immateriale del Museo del Palazzo del Principe Kung” è iniziata ieri. Con tre spettacoli di Opera Kunqu e tre concerti di guqin, l’evento, in programma fino al 14 giugno, mette in scena il fascino del patrimonio culturale immateriale in antichi siti architettonici.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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