Cina: patrimonio culturale di etnia Dong diventa motore per sviluppo rurale (1)

LIPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna dell’etnia Dong disegna motivi su un tessuto nel villaggio di Zhaoxing Dong, nella contea di Liping, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 21 aprile 2026. Nelle comunità dell’etnia Dong come questo villaggio, competenze del patrimonio culturale immateriale come la tintura all’indaco e il ricamo sono parte integrante della cultura locale. Negli ultimi anni, grazie all’organizzazione di cooperative, all’offerta di corsi professionalizzanti e alla promozione dello sviluppo di marchi, questi mestieri tradizionali sono entrati nel mercato, diventando un settore caratteristico che sostiene la rivitalizzazione rurale e migliora il benessere della popolazione locale.

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