Cina: patrimonio culturale attira turisti sul ponte Luoyang a Quanzhou (2)

QUANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 18 agosto 2026, mostra dei turisti in visita al ponte Luoyang a Quanzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Il ponte Luoyang, noto anche come ponte Wan’an, fa parte del sito patrimonio mondiale dell’UNESCO “Quanzhou: emporio mondiale della Cina delle dinastie Song e Yuan”. Negli ultimi anni, Quanzhou ha integrato il patrimonio culturale nella vita quotidiana introducendo programmi dedicati al patrimonio culturale immateriale e attività culturali e creative, attirando un numero crescente di turisti nella zona.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).