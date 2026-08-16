Cina: opera tibetana in scena al Festival Shoton di Lhasa (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni artisti mettono in scena un’opera tibetana durante il Festival Shoton a Lhasa, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 15 agosto 2026. L’opera tibetana combina dialoghi, canto, recitazione, danza e letteratura ed è uno spettacolo imperdibile per i visitatori durante il Festival Shoton.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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