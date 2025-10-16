Cina: nuovo rapporto elogia progressi dello sviluppo rurale nello Xizang

(251016) -- BEIJING, Oct. 16, 2025 (Xinhua) -- Delegates read copies of of the think tank report "Harmony Between Tradition and Modernity: Rural Development and Cultural Inheritance in China's Xizang" during an expert symposium in Beijing, capital of China, Oct. 16, 2025. A think tank report released on Thursday hailed the practical achievements of rural development in southwest China's Xizang Autonomous Region since its founding 60 years ago. Titled "Harmony Between Tradition and Modernity: Rural Development and Cultural Inheritance in China's Xizang," the report was jointly published by China Foundation For Human Rights Development and National High-Level Think Tank of Xinhua News Agency in both Chinese and English. (Xinhua/Li Xin)

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – I delegati leggono le copie del rapporto del think tank “Armonia tra tradizione e modernità: sviluppo rurale ed eredità culturale nello Xizang cinese” durante un simposio di esperti a Pechino, capitale della Cina, il 16 ottobre 2025. Un rapporto del think tank pubblicato giovedì ha elogiato i risultati concreti dello sviluppo rurale nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, sin dalla sua fondazione 60 anni fa.
Intitolato “Armonia tra tradizione e modernità: sviluppo rurale ed eredità culturale nello Xizang cinese”, il rapporto è stato pubblicato congiuntamente dalla China Foundation For Human Rights Development e dal National High-Level Think Tank dell’agenzia di stampa Xinhua, sia in cinese che in inglese.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

