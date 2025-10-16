Cina: nuovo rapporto elogia progressi dello sviluppo rurale nello Xizang
PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – I delegati leggono le copie del rapporto del think tank “Armonia tra tradizione e modernità: sviluppo rurale ed eredità culturale nello Xizang cinese” durante un simposio di esperti a Pechino, capitale della Cina, il 16 ottobre 2025. Un rapporto del think tank pubblicato giovedì ha elogiato i risultati concreti dello sviluppo rurale nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, sin dalla sua fondazione 60 anni fa.
Intitolato “Armonia tra tradizione e modernità: sviluppo rurale ed eredità culturale nello Xizang cinese”, il rapporto è stato pubblicato congiuntamente dalla China Foundation For Human Rights Development e dal National High-Level Think Tank dell’agenzia di stampa Xinhua, sia in cinese che in inglese.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]