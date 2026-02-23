URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Non sono state segnalate vittime o crolli di abitazioni nell’immediato, dopo che un terremoto di magnitudo 5.1 lunedì ha colpito la contea di Yuli, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Il sisma si è verificato alle 12:12 a una profondità di 15 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 40,88 gradi di latitudine nord e 84,17 gradi di longitudine est, secondo il China Earthquake Networks Center.

I funzionari del governo della contea di Yuli hanno affermato che la scossa è stata avvertita con forza nell’area. Subito dopo il terremoto sono stati inviati sul posto le squadre di risposta alle emergenze e i vigili del fuoco, mentre le squadre di soccorso sono state dispiegate verso l’epicentro.

I trasporti, l’elettricità, le telecomunicazioni e la vita quotidiana nella contea restano normali, secondo i funzionari.

(ITALPRESS).