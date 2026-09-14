Cina: nello Henan cresce l’industria della liuteria (2)

ZHENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora presso un produttore di strumenti a corda nella contea di Queshan, città di Zhumadian, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 12 settembre 2026.

L’industria della produzione di violini della contea ha prosperato negli ultimi anni, grazie al ritorno nelle località d’origine di liutai qualificati che hanno avviato proprie attività. Con una produzione annua di circa 400.000 violini, Queshan realizza oltre l’80% di tutti i violini, le viole, i violoncelli, i contrabbassi e gli accessori per violino di fascia media e alta prodotti in Cina. Molti prodotti legati al violino realizzati a Queshan sono destinati all’esportazione verso mercati internazionali, tra cui Italia, Stati Uniti, Francia e Germania.

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(ITALPRESS).