PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a entrare a far parte delle potenze automobilistiche mondiali entro il 2030, grazie a vantaggi sempre più consistenti lungo l’intera catena industriale dei veicoli a nuova energia (NEV) intelligenti e connessi. È quanto riporta un piano quinquennale di sviluppo del settore pubblicato ieri.

Il piano fissa l’obiettivo secondo cui, entro il 2030, i NEV rappresenteranno il 70% delle vendite di nuove autovetture e il 40% delle vendite di nuovi veicoli commerciali sul mercato interno.

Entro tale termine, si prevede un’applicazione su larga scala dei veicoli dotati di funzioni di guida autonoma, mentre la guida altamente automatizzata è prevista sulle autostrade, sulle strade urbane a scorrimento veloce e su alcune strade urbane.

Il piano chiede ulteriori progressi nelle tecnologie chiave, fissando entro il 2030 l’obiettivo di un consumo medio di carburante delle autovetture pari a 3,3 litri per 100 chilometri e di un consumo medio di elettricità delle autovetture completamente elettriche di circa 11,5 chilowattora per 100 chilometri.

Il piano chiede inoltre una continua ottimizzazione della struttura del settore e un livello relativamente elevato di sviluppo digitale e intelligente, con l’obiettivo di aumentare la produttività complessiva del lavoro del 15% rispetto al livello del 2025.

Punta inoltre a favorire la crescita di diverse case automobilistiche che si collochino tra le prime 10 al mondo per vendite, nonché di aziende di componentistica automobilistica che rientrino tra le prime 100 a livello globale.

Gli ultimi dati del settore hanno mostrato che ad agosto i NEV hanno ulteriormente consolidato la loro posizione dominante sul mercato automobilistico cinese, con le vendite di NEV che hanno raggiunto la quota record del 60,6% delle vendite mensili di auto nuove.

Ad agosto, la produzione e le vendite di NEV hanno raggiunto rispettivamente oltre 1,65 milioni e 1,64 milioni di unità, entrambe in aumento di quasi il 20% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

(ITALPRESS).