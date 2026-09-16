Cina: ministro Esteri, Iran e USA tornino al memorandum d’intesa di Islamabad

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha tenuto oggi a Pechino dei colloqui con il ministro degli Esteri iraniano Seyyed Abbas Araghchi.

Wang, ministro degli Esteri cinese e membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che il protrarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran non è nell’interesse comune delle parti coinvolte e della comunità internazionale.

La Cina incoraggia l’Iran e gli Stati Uniti a mantenere un approccio razionale e a dar prova di moderazione, tornando quanto prima al memorandum d’intesa di Islamabad, ripristinando il meccanismo negoziale sulla base del consenso raggiunto finora e conducendo consultazioni sostanziali sulle questioni di rispettivo interesse, secondo Wang.

La Cina sostiene il dialogo tra l’Iran e gli altri Paesi del Golfo e appoggia le due parti nel rispetto reciproco della sovranità territoriale e della sicurezza nazionale e nella tutela degli interessi condivisi della regione in modo costruttivo, ha affermato Wang.

Wang ha esortato tutte le parti ad adottare misure efficaci per riaprire quanto prima lo Stretto di Hormuz, mantenere aperte e sicure le vie navigabili internazionali e salvaguardare la stabilità del trasporto internazionale di energia e delle catene di produzione e approvvigionamento.

La Cina non desidera che le tensioni regionali si estendano ulteriormente allo Yemen e al Mar Rosso, ha dichiarato Wang, che ha invitato tutte le parti ad astenersi da azioni che complichino ulteriormente la situazione e a risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati.

(ITALPRESS).