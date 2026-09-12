PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) stanno ampliando la cooperazione nel settore dell’istruzione di base servendosi di un nuovo centro con sede a Pechino, dove l’intelligenza artificiale è destinata a svolgere un ruolo importante insieme agli scambi tra i giovani e alla formazione degli insegnanti.

I Paesi dovrebbero utilizzare il Centro di cooperazione Cina-SCO per l’istruzione di base, inaugurato ieri, come piattaforma per condividere esperienze nello sviluppo del settore.

La Cina è pronta a ricorrere a un’istruzione supportata dal digitale e dall’intelligenza artificiale per approfondire la cooperazione pratica con i membri della SCO nei settori dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, nonché della formazione dei talenti, hanno riferito le autorità competenti.

Il centro ha sede nel distretto di Chaoyang, a Pechino. Le autorità competenti degli Stati membri della SCO e gli istituti di istruzione di base di tutta la Cina saranno invitati a contribuire allo sviluppo di questo nuovo centro.

Fondata a Shanghai nel giugno 2001, la SCO si è espansa dai sei membri fondatori fino a diventare la più grande organizzazione regionale globale al mondo in termini di copertura geografica e popolazione, con una cooperazione che abbraccia oltre 50 settori.

(ITALPRESS).