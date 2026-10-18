Cina: Liaoning, sfilata di danze del patrimonio culturale immateriale (1)

CHAOYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni artisti eseguono la danza Fushun Yangge durante una grande sfilata a Chaoyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 17 ottobre 2026. Ieri si è tenuta nella città una grande sfilata di danze del patrimonio culturale immateriale, nell’ambito della quarta Conferenza annuale sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in Cina. L’evento ha riunito oltre 20 gruppi di artisti, che hanno presentato una serie di danze popolari ed esibizioni con tamburi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)