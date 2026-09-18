Home Video News Xinhua Cina: l’IA agevola l’imprenditoria? Le opinioni dalla conferenza APEC
Cina: l’IA agevola l’imprenditoria? Le opinioni dalla conferenza APEC
Si ritiene che l'intelligenza artificiale dovrebbe abbassare le barriere all'imprenditorialità. Ma rende davvero più facile avviare un'impresa? Alla Conferenza dei giovani imprenditori dell'APEC a Hangzhou, fondatori provenienti da diverse economie raccontano come l'IA stia rivoluzionando i loro percorsi imprenditoriali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)