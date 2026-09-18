Cina: esperto, Paese guida crescita dei collegamenti aerei nell’Asia-Pacifico

In una recente intervista esclusiva a Xinhua, Stefano Baronci, direttore generale di Airports Council International (ACI) per l'Asia-Pacifico e il Medio Oriente, ha affermato che la Cina è stata un motore chiave della crescita della connettività nella regione. Lo Shanghai Pudong International Airport si è classificato al primo posto per connettività nella regione dell'Asia-Pacifico, registrando la crescita più rapida tra gli aeroporti presi in esame. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)