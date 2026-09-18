Cina: 20 anni di Beijing Xiangshan Forum, costruire consenso attraverso dialogo

La 13esima edizione del Beijing Xiangshan Forum si è tenuta presso il Centro congressi internazionale di Pechino. Quest'anno ricorre il 20esimo anniversario dell'evento. Negli ultimi due decenni, il forum ha svolto un ruolo importante nel raggiungimento di un consenso in materia di sicurezza, nella promozione della cooperazione in ambito difensivo e nella salvaguardia della pace e della stabilità regionali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)