Cina: letture, musica e spettacoli per la Festa di metà autunno (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone si scattano un selfie durante un festival musicale a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 25 settembre 2026. In Cina, il Festival di metà autunno, caduto quest’anno il 25 settembre, è celebrato con tre giorni di vacanza.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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