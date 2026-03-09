Cina: legislatrici e consigliere politiche promuovono sviluppo del Paese (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri del 14esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) si dirigono verso la Grande Sala del Popolo per la terza riunione plenaria della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC a Pechino, capitale della Cina, l’8 marzo 2026. La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo. Nelle sessioni annuali in corso del massimo organo legislativo e del massimo organo consultivo politico della Cina, le legislatrici e le consigliere politiche svolgono un ruolo essenziale nel condividere la propria saggezza per promuovere lo sviluppo del Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]