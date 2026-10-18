Cina: le immagini della maratona di Pechino 2026 (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – (Da sinistra a destra) La cinese Cirencuomu, seconda classificata, l’etiope Anchinalu Dessie Genaneh, prima classificata, e la cinese Lu Ying, terza classificata, posano durante la cerimonia di premiazione della gara femminile in occasione della Maratona di Pechino 2026 e dei Campionati nazionali di maratona, nella capitale della Cina, il 18 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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