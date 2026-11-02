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Cina, le consegne con i droni arrivano in un campus universitario del Guizhou
Gli studenti di un college nella provincia cinese del Guizhou possono ora ricevere i propri ordini tramite drone in poco più di 10 minuti. La tratta di 8 chilometri collega un centro commerciale al campus, con costi di consegna a partire da soli 3,8 yuan (circa 57 centesimi di dollaro). (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)