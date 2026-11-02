Elezioni midterm Usa, Riotta “America divisa, pesano Iran e inflazione”

ROMA (ITALPRESS) - «Per ora alla Camera sono in vantaggio i democratici e al Senato è testa a testa». Alla vigilia delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Gianni Riotta, giornalista e autore del podcast "Riottoso", analizza i temi - a partire da caro carburanti e guerra in Iran - che pesano sul voto e spiega perché, senza una maggioranza al Congresso, Donald Trump rischia di essere un’anatra zoppa. "L'America è divisa - spiega Riotta - lo era prima di Trump e lo è anche adesso". lcr/abr/gtr