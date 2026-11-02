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Cina, cascata di Furong diventa virale e accoglie turisti da tutto il mondo
"Adoro Furong!" Nota per la sua spettacolare cascata e le sue antiche strade, la cittadina di Furong, nella provincia cinese dello Hunan, non è solo un fenomeno sui social media, ma anche una calamita per i viaggiatori di tutto il mondo. Il suo fascino va oltre la cascata: alcuni visitatori affermano di arrivare per scoprire un lato diverso della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)