Cina: sei giorni che valgono un anno, voci dal mondo sulla CIIE

Cina: sei giorni che valgono un anno, voci dal mondo sulla CIIE

Sei giorni a una fiera: forse un anno risparmiato nell'esplorazione di un mercato. È così che il nostro esperto descrive la CIIE. Altri sottolineano le opportunità che la fiera offre alle piccole imprese per imparare, incontrare partner e stringere contatti tra continenti diversi. "Bisogna andarci. Bisogna parlare con le persone". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)