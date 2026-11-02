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Tg Sport – 2/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Formula 1: Kimi Antonelli campione del mondo - MotoGP: Marquez vince a Sepang e opziona il titolo - Serie A: Lazio in vetta, Inter battuta nel derby - Inter in Champions a Rotterdam per il riscatto - Juventus: tegola McKennie verso l'AZ Alkmaar - Napoli: emergenza totale verso Oporto - Tennis: Zverev numero 1, Musetti ok a Parigi - La Barba al Palo: Antonelli, molto di più di un idolo sportivo gsl