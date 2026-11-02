Home Video News Xinhua Cina, 2.000 droni aprono le celebrazioni per i 77 anni dell’Aeronautica militare
Cina, 2.000 droni aprono le celebrazioni per i 77 anni dell’Aeronautica militare
Un saluto luminoso nel cielo notturno. Circa 2.000 droni hanno illuminato ieri sera Zhuhai, in Cina, dando il via alle celebrazioni per il 77esimo anniversario della fondazione dell'Aeronautica dell'Esercito popolare di liberazione (PLA), avvenuta l'11 novembre 1949. Le 15 rappresentazioni a tema hanno mostrato velivoli ed equipaggiamenti iconici dell'Aeronautica militare del PLA, nonché i progressi nelle sue capacità operative integrate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)