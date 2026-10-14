Cina: Jiaolong completa la 467esima immersione a 4.400 metri di profondità (3)

A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (XINHUA) – Un membro del personale osserva i campioni delle profondità marine raccolti dal sommergibile con equipaggio Jiaolong per le profondità marine a bordo della nave da ricerca Deep Sea No. 1, l’11 ottobre 2026. Il sommergibile ha completato con successo la sua 467esima immersione, raggiungendo una profondità di circa 4.400 metri.
– Foto Xinhua –
(XINHUA).
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