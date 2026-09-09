Cina: istruzione a domicilio per bambini con gravi disabilità nel Jiangsu (2)

JINHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yang Jinlong, insegnante della Scuola di educazione speciale di Jinhu, gioca con uno studente nella contea di Jinhu, a Huai’an, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’8 settembre 2026. Nel 2016, la scuola ha avviato un programma di istruzione a domicilio per bambini con gravi disabilità. Nell’ultimo decennio, gli insegnanti coinvolti nel programma hanno percorso quasi 80.000 chilometri in tutta la contea per impartire lezioni agli studenti nelle loro abitazioni. Per ciascun bambino, gli insegnanti elaborano un piano educativo individualizzato che comprende sviluppo cognitivo, abilità della vita quotidiana e attività di riabilitazione, fornendo al contempo alle famiglie indicazioni sull’educazione e sull’assistenza. Grazie alla pazienza e a un impegno costante, hanno gradualmente conquistato la fiducia dei bambini e aiutato molti di loro a compiere progressi significativi. Negli ultimi 10 anni, otto bambini sono riusciti a passare dall’istruzione a domicilio alla frequenza scolastica. In totale, 42 bambini con gravi disabilità hanno ricevuto servizi educativi e di riabilitazione in modo sistematico.

-Foto Xinhua-

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