Serbia, il presidente Vucic indice le elezioni per il prossimo 25 ottobre

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS/TANJUG) – Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha firmato oggi il decreto sullo scioglimento del Parlamento e il provvedimento sulla convocazione di elezioni parlamentari straordinarie che si terranno il 25 ottobre.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Tanjug, il decreto stabilisce lo scioglimento dell’Assemblea serba eletta il 17 dicembre 2023, e la decisione è stata presa sulla base della mozione motivata del governo serbo del 7 settembre. Vucic ha annunciato, parlando dalla sede della presidenza a Belgrado, che il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vucic ha inoltre firmato il provvedimento relativo all’indizione delle elezioni per i deputati, che si terranno il 25 ottobre 2026. I termini per lo svolgimento delle attività elettorali decorrono dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento.

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(ITALPRESS).