Serbia, il presidente Vucic indice le elezioni per il prossimo 25 ottobre

Mandatory Credit: Photo by Bianca Otero/ZUMA Press Wire/Shutterstock (14898917ae) ALEKSANDAR VUCIC, President of Serbia, speaks at The World Leaders Climate Action Summit of COP29...The COP is the largest gathering of High Level officials in the world that focuses on climate change. This year is labeled as Finance COP in which financial resolutions are at the top of the list of a lengthy agenda of listed concerns. COP29 - World Leaders Climate Action Summit, Baku, Azerbaijan - 12 Nov 2024

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS/TANJUG) – Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha firmato oggi il decreto sullo scioglimento del Parlamento e il provvedimento sulla convocazione di elezioni parlamentari straordinarie che si terranno il 25 ottobre.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Tanjug, il decreto stabilisce lo scioglimento dell’Assemblea serba eletta il 17 dicembre 2023, e la decisione è stata presa sulla base della mozione motivata del governo serbo del 7 settembre. Vucic ha annunciato, parlando dalla sede della presidenza a Belgrado, che il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vucic ha inoltre firmato il provvedimento relativo all’indizione delle elezioni per i deputati, che si terranno il 25 ottobre 2026. I termini per lo svolgimento delle attività elettorali decorrono dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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