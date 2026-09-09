Libano, un morto nell’attacco israeliano nel distretto di Nabatieh

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di un morto il bilancio di un attacco israeliano effettuato con un drone nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese Nna. Il drone ha colpito un motociclo a Marj Harouf/Zebdine, a ovest di Nabatieh. Secondo il quotidiano L’Orient le Jour nell’attacco altre due persone sono rimaste ferite. Al momento non ci sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).